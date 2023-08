Grèce: Un incendie fait rage à 20km au nord d'Athènes

ATHÈNES (Reuters) - Les pompiers grecs luttaient mercredi pour la deuxième journée consécutive contre un feu de forêt à quelques kilomètres au nord d'Athènes, les autorités estimant que la chaleur et les vents forts pourraient entraîner d'autres embrasements. Des centaines de personnes ont évacué leur domicile depuis que des incendies se sont déclarés dans le nord de la Grèce samedi. "Les conditions restent difficiles, voire extrêmes dans plusieurs cas", a déclaré Ioanis Artopios, porte-parole des pompiers. "Toutes les forces de protection civile restent en alerte et luttent contre les incendies Il a précisé que 202 pompiers, soutenus par des volontaires, ainsi que 65 véhicules et 15 avions, dont certains envoyés par la Suède et l'Allemagne, luttaient contre les flammes à environ 20km au nord d'Athènes, près du village de Fyli. Le ciel de la capitale est couvert par la fumée et les cendres depuis mardi. Mercredi, le feu s'est propagée vers la ville de Menidi, où environ 150 personnes ont été évacuées de trois maisons de retraite vers des hôtels ou d'autres établissements de soins. "Nous avons éloigné le feu des habitations", a déclaré Stathis Topalidis, maire adjoint de Menidi, à la chaîne de télévision publique ERT, en décrivant l'évacuation. "Malheureusement, le vent ne nous aide pas du tout". Des bénévoles ont chargé des moutons dans des coffres de voitures pour les sauver. Mardi, les sauveteurs ont découvert 18 corps brûlés, vraisemblablement des migrants, dans une zone proche de la forêt de Dadia, dans la région grecque de l'Evros. Dans la ville portuaire d'Alexandroupolis, des dizaines de patients hospitalisés ont été évacués à bord d'un ferry. Une image satellite diffusée par la télévision publique montre que la fumée des incendies de l'Evros a traversé le pays jusqu'aux îles Ioniennes, au nord-ouest, non loin de l'Italie. (Reportage Karolina Tagaris, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)