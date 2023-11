Grèce : Un cargo coule au large de Lesbos, un mort et 12 disparus

Crédit photo © Reuters

ATHENES (Reuters) - Une personne est décédée, une autre blessée et douze autres portées disparues après le naufrage d'un cargo composé de 14 membres d'équipage au large de l'île grecque de Lesbos, ont annoncé dimanche les garde-côtes grecs. Le "Raptor", un navire battant pavillon des Comores, qui transportait du sel, avait quitté le port d'El Dekheila en Egypte et se dirigeait vers Istanbul lorsqu'il a fait état d'une avarie mécanique et lancé un appel de détresse dimanche, ont précisé les garde-côtes. "Un corps a été retrouvé dans la zone", a déclaré à Reuters un responsable des garde-côtes, ajoutant qu'une autre personne avait été secourue par hélicoptère et transportée dans un hôpital de l'île. Parmi les 14 membres d'équipage, huit sont Égyptiens et les autres des ressortissants syriens et indiens. (Reportage Lefteris Papadimas; rédigé par Renee Maltezou; version française Kate Entringer et Claude Chendjou)