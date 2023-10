Grèce : Trois migrants morts dans un naufrage au large de l'île de Symi - garde-côtes

Crédit photo © Reuters

ATHÈNES (Reuters) - Les autorités grecques ont découvert les corps de trois migrants après le naufrage de leur embarcation au large de l'île de Symi, dans le sud-est de la mer Égée, ont annoncé lundi les garde-côtes grecs. Une femme et sept hommes ont été secourus, tandis que les autorités sont à la recherche de deux personnes disparues qui auraient atteint l'île, a déclaré un responsable des garde-côtes grecs. Quelque 13 migrants se trouvaient à bord de l'embarcation, a ajouté le responsable. La Grèce est l'un des principaux points d'entrée de l'Union européenne pour les migrants fuyant la pauvreté et les conflits au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Environ 32.800 personnes sont arrivées en Grèce depuis le début de l'année, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, (UNHCR), dont environ 27.000 par voie maritime. (Reportage Angeliki Koutantou ; version française Diana Mandiá)