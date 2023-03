Grèce : Poursuite des grèves et manifestations après la catastrophe ferroviaire

Grèce : Poursuite des grèves et manifestations après la catastrophe ferroviaire













Crédit photo © Reuters

LARISSA, Grèce (Reuters) - Les cheminots grecs ont prolongé leur grève pour un deuxième jour vendredi, et d'autres rassemblements étaient prévus, dans un contexte de colère après l'accident de train dévastateur qui a fait au moins 57 morts, dont de nombreux étudiants. Le train avec plus de 350 voyageurs à son bord, qui faisait route vers Thessalonique, a percuté mardi un train de marchandises à la sortie d'un tunnel près de la ville de Larissa, en Thessalie. Quatre wagons du train de passagers ont déraillé. Les deux premiers ont pris feu et ont été presque entièrement détruits par la violence du choc, tandis qu'un autre a été projeté à 90 degrés de la voie. "La fédération tire la sonnette d'alarme depuis tant d'années, mais elle n'a jamais été prise au sérieux", a déclaré le principal syndicat des cheminots, réclamant une rencontre avec le nouveau ministre des Transports, nommé après l'accident afin de faire en sorte qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. Le syndicat a déclaré qu'il souhaitait un calendrier clair pour la mise en oeuvre des protocoles de sécurité. Les questions relatives à l'accident - qui s'est produit alors que les deux trains étaient sur la même voie - impliquent des problèmes de signalisation et de maintenance. Les travaux ont repris sur le site de l'accident, où le personnel de secours a utilisé des grues pour soulever certains wagons, éjectées des voies, et pourraient être bouclés vendredi. "L'opération est en cours, il était prévu qu'elle se termine aujourd'hui, on espère qu'elle se terminera aujourd'hui mais il peut y avoir toujours un facteur inconnu", a déclaré un responsable des pompiers. Il n'était pas clair s'il y avait d'autres personnes portées disparues, ni combien. Dans le pays, trois jours de deuil national ont été décrétés et les familles et les amis des victimes ont dit qu'ils voulaient obtenir des réponses sur la façon dont un tel accident aurait pu se produire. Après les manifestations de ces deux derniers jours, deux autres rassemblements sont prévus à Athènes vendredi, un vers midi et un dans la soirée. (Reportage Lefteris Papadimas, Alexandros Avramidis, Karolina Tagaris, Renee Maltezou ; Rédigé par Ingrid Melander ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)