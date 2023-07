Grèce : Les touristes étrangers cherchent à fuir les feux de forêt qui continuent de ravager le pays

Crédit photo © Reuters

par Fedja Grulovic RHODES, Grèce (Reuters) - Les incendies continuaient de se propager lundi en Grèce, forçant l'évacuation de vacanciers d'une plage de l'île de Corfou alors que des touristes prenaient d'assaut l'aéroport de Rhodes pour quitter l'île.

Les feux de forêt font rage depuis mercredi sur l'île de Rhodes et ont mené à l'évacuation de 19.000 personnes durant le week-end alors que les incendies ont touché les stations balnéaires sur les côtes de l'île. Rhodes et Corfou sont les destinations en Grèce les plus prisées par les touristes, notamment venus du Royaume-Uni et d'Allemagne. "C'est le septième jour d'incendie et il n'est toujours pas sous contrôle", a déclaré à la télévision publique le maire-adjoint de Rhodes, Konstantinos Taraslias. Les touristes ont passé la nuit dans l'aéroport, en espérant rentrer chez eux. "C'était un peu compliqué sur la plage avec la fumée", a affirmé John Hope, vacancier venu de Manchester en Angleterre. La compagnie aérienne easyJet a indiqué dimanche avoir affrété pour lundi deux vols de rapatriement en plus des neufs vols déjà opérés entre l'île et l'aéroport de Gatwick à Londres. "Nous avons beaucoup de clients là-bas qui veulent rentrer à la maison. On ne va pas les laisser de côté", a déclaré un dirigeant de Ryanair sans toutefois ajouter de nouveaux vols. A Corfou, où 59 personnes ont été évacuées d'une plage dimanche, les évacuations se sont poursuivies par la mer. Sur l'île de Rhodes, certains vacanciers affirment avoir marché pendant des kilomètres pour trouver un refuge. La Grèce est souvent touchée par des feux de forêt en été, mais le changement climatique a mené à des températures de plus en plus extrêmes dans le sud de l'Europe. Le mercure a dépassé les 40 degrés Celsius dans plusieurs pays et la tendance devrait persister. (Avec la contribution de Karolina Tagaris à Athènes, Michele Kambas à Nicosie et Padraic Halpin à Dublin ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)