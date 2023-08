Grèce: Les sauveteurs découvrent 18 corps calcinés, probablement des migrants

par Alexandros Avramidis ALEXANDROUPOLIS, Grèce (Reuters) - Les corps calcinés de 18 personnes, probablement des migrants, ont été découverts mardi dans un secteur isolé près du village d'Avantas, dans une région du nord de la Grèce en proie depuis des jours à des feux de forêt, ont déclaré les pompiers grecs alors que l'Espagne et l'Italie font également face à des incendies. "Etant donné qu'il n'y a eu aucun signalement de disparition ou de personnes manquantes dans les environs, la possibilité qu'il s'agisse de personnes entrées clandestinement dans le pays est étudiée", ont déclaré les pompiers. La région d'Evros se trouve sur une route utilisée par les migrants entrant en Grèce en provenance de Turquie en franchissant le fleuve du même nom. "Des recherches dans toute la zone où le feu s'est déclaré se poursuivent", ont dit les pompiers. Des habitants ont été évacués dans la région alors que les autorités ont annoncé que le risque de nouveaux incendies restait élevé pour les prochains jours. "La situation est tragique. Tout ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont des prières et de la pluie", affirme Nikos, un habitant de 23 ans. A Alexandroupolis, dans le nord-est de la Grèce, 65 patients ont été transférés sur un ferry, transformé en hôpital de fortune. Des lits sur lesquels étaient allongés des patients sous perfusion ont été déployés à même le sol du pont inférieur du ferry, les rideaux fermés pour se protéger de la chaleur. "Je travaille depuis 27 ans, je n'avais vu quelque chose de semblable", a déclaré Nikos Gioktsidis, un infirmier. "Des civières partout, des patients par-ci, des perfusions par-là (...) c'était comme la guerre, comme si une bombe avait explosé", a-t-il poursuivi. Des patients ont également été évacués par ambulances vers des cliniques à proximité. "Les conditions météorologiques sont extrêmes et resteront extrêmes les prochains jours", a averti à la télévision le porte-parole des pompiers, Vassilis Varthakogiannis. Un incendie s'est également déclaré mardi près de la capitale Athènes, menant à l'évacuation d'habitants. En Espagne, la majeure partie du territoire fait face à des risques élevés ou extrêmes de feux de forêt, conséquence de la quatrième vague de chaleur qui s'abat sur le pays. Les pompiers luttent toujours contre des incendies qui font rage depuis maintenant une semaine sur l'île de Tenerife, dans l'archipel des Canaries. INCENDIES EN ESPAGNE ET ITALIE Les flammes ont brûlé 15.000 hectares à travers douze municipalités, conduisant à l'évacuation de milliers d'habitants. Les températures en Espagne devraient atteindre ou dépasser les 40 C° dans le sud-ouest et l'est de la péninsule ibérique, selon l'agence météorologique nationale, AEMET. En Italie, près de 700 personnes ont été évacuées à cause d'un incendie qui s'est déclaré lundi soir sur l'île d'Elbe en Toscane, a dit à Reuters le pompier Alessandro Vitaliano. Aucune victime n'a été signalée. Quatorze hectares ont brûlé selon l'agence de presse italienne Ansa, sans que la cause ait été identifiée. L'Italie a déclenché une alerte rouge canicule dans 16 des 27 principales villes du pays mardi, dont Rome, Milan et Florence. Venise devrait rejoindre la liste pour la journée de mercredi. Une alerte rouge désigne des "conditions d'urgence" qui pourraient mettre en danger les personnes fragiles comme celles en bonne santé. En France, les départements du Rhône, de la Drôme, de l'Ardèche et de la Haute-Loire ont été placés en vigilance rouge canicule, le plus haut niveau, pour mardi, avec des températures qui devraient atteindre jusqu'à 42°C. Dans ces régions viticoles du sud de la France, il a été conseillé aux vendangeurs d'avancer les horaires de leur récolte pour éviter les chaleurs accablantes. Météo France a placé mardi 15 départements supplémentaires en vigilance rouge canicule, portant à 19 le nombre total de départements concernés à partir de mercredi midi. (Reportage par Alexandros Avramidis à Alexandroupoulis, Karolina Tagaris à Athènes, Dominique Vidalon à Paris, Gisela Vignoni et Crispian Balmer à Rome; Rédigé par Ingrid Melander et les bureaux européens de Reuters; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)