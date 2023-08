Grèce: Les pompiers luttent contre des incendies attisés par des vents violents

Crédit photo © Reuters

ATHENES (Reuters) - Des centaines de pompiers s'efforcent de contenir des feux de forêt attisés par des vents violents dans plusieurs régions de Grèce lundi, alors que le risque de nouveaux incendies reste élevé, préviennent les autorités. Au total, 64 incendies se sont déclarés en Grèce au cours des dernières 24 heures. Plus de 200 pompiers soutenus par 17 avions luttent contre un feu de forêt qui brûle pour la troisième journée près de la ville portuaire d'Alexandroupolis, dans le nord du pays. Treize communautés ont été évacuées par précaution depuis que l'incendie s'est déclaré samedi, ont déclaré les pompiers. Chypre a indiqué envoyer deux avions de lutte contre les incendies. "Nous sommes en état d'alerte, comme nous le serons demain, en raison des températures très élevées et des vents violents", a déclaré Ioannis Artopios, porte-parole des pompiers. "Nous sommes confrontés à des phénomènes extrêmes." Les incendies de forêt sont fréquents en été en Grèce, mais ils ont été aggravés ces dernières années par des conditions exceptionnellement chaudes, sèches et venteuses, que les scientifiques ont associées au changement climatique. En Grèce, dans la ville balnéaire de Kavala, deux pompiers ont été blessés lundi alors qu'ils tentaient de circonscrire un incendie menaçant des habitations dans le village de Dialekto, selon les pompiers. Un incendie s'est également déclaré dans le village de Psacha, près d'Evia, où de nouvelles évacuations ont été ordonnées. Plus de 90 pompiers et cinq avions luttent contre les flammes, avec l'aide des forces françaises de lutte contre les incendies. En juillet, plus de 20.000 touristes étrangers ont dû être évacués de l'île de Rhodes, où les feux de forêt ont fait rage pendant une semaine, détruisant hôtels et centres de villégiature. (Reportage de Karolina Tagaris ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)