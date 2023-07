Grèce: Les feux de forêt presque circonscrits, nouvelle vague de chaleur attendue

Grèce: Les feux de forêt presque circonscrits, nouvelle vague de chaleur attendue













Crédit photo © Reuters

ATHENES (Reuters) - Les incendies en Grèce qui ont ravagé de grandes étendues de forêts et des dizaines d'habitations étaient en grande partie circonscrits jeudi mais une nouvelle vague de chaleur menace encore de provoquer des feux de grande ampleur. Un incendie à l'ouest d'Athènes, qui avait provoqué des évacuations massives en début de semaine, a été maîtrisé, a déclaré un responsable des pompiers qui, appuyés par des bombardiers d'eau, sont restés sur place en cas de reprise de feu. Sur l'île de Rhodes, les pompiers continuaient de lutter contre un incendie qui s'est déclaré dans une zone montagneuse densément boisée et qui a forcé les habitants à fuir. Les services météorologiques grecs ont mis en garde contre un risque accru d'incendies à partir de jeudi, alors que le pays se remet de sa première grande vague de chaleur de l'été. Des températures pouvant atteindre 40 degrés Celsius sont attendues dans certaines régions, et devraient monter vendredi jusqu'à 44 degrés. Les forces terrestres et aériennes de lutte contre les incendies poursuivront leurs patrouilles préventives dans les forêts grecques dans des conditions difficiles, ont déclaré les autorités mercredi en fin de journée. Les incendies sont fréquents en Grèce mais les étés plus chauds, plus secs et plus venteux ont intensifié les feux de forêt dans le bassin méditerranéen ces dernières années. (Reportage Angeliki Koutantou, version française Kate Entringer)