Grèce : Les agriculteurs quittent le centre d'Athènes, restent mobilisés

ATHENES (Reuters) - Des agriculteurs grecs ont retiré mercredi leurs tracteurs du centre d'Athènes après avoir passé la nuit devant le Parlement dans le cadre de leur mouvement de contestation pour de meilleurs revenus et une baisse de leurs coûts. Dans de nombreux pays européens, dont la France, les agriculteurs expriment depuis des semaines leur colère contre les normes environnementales, les contraintes administratives ou encore la concurrence jugée déloyale venue de l'extérieur de l'Union européenne, notamment l'Ukraine. Au moins 8.000 cultivateurs et éleveurs se sont rassemblés mardi à Athènes sur la place de la Constitution (Syntagma) et un grand nombre a décidé d'y rester pour la nuit avant de quitter les lieux mercredi. "Nous avons mené cette action et maintenant nous attendons le résultat", a dit Konstantinos Kyriakopoulos, un agriculteur de 34 ans de Messénie, région du sud de la Grèce. A lire aussi... Outre les revendications similaires à celles exprimées par leurs homologues européens, les agriculteurs grecs réclament aussi une meilleure protection contre les effets du changement climatique, qui se sont traduits en 2023 par des inondations dévastatrices, des incendies et des périodes de sécheresse. Ils bloquent régulièrement des routes et des postes frontières tandis que leurs syndicats négocient avec le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis. L'exécutif a jusqu'ici mis en place des aides pour baisser les factures énergétiques et a prolongé jusque fin 2024 une éxonération fiscale sur le diesel agricole. Il se dit prêt à négocier un dispositif permanent sur ce point mais exclut toute concession supplémentaire pour cette année. Les agriculteurs jugent ces mesures insuffisantes et devraient définir d'ici la fin de la semaine leur position sur la suite à donner à leur mouvement. "Notre décision est de quitter Athènes maintenant et nous déciderons d'ici demain d'autres initiatives", a dit à Reuters Rizos Maroudas, représentant syndical à Larissa, dans la région centrale de Thessalie, grande plaine agricole durement frappée par les inondations en septembre dernier. (Reportage Louisa Gouliamaki, Stamos Prousalis et Lefteris Papadimas, rédigé par Angeliki Koutantou, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)