Grèce: Le Premier Ministre annonce des élections anticipées en mai

Grèce: Le Premier Ministre annonce des élections anticipées en mai













Crédit photo © Reuters

ATHÈNES (Reuters) - Les Grecs seront appelés aux urnes pour des élections législatives anticipées en mai, a déclaré mardi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis lors d'un entretien télévisé, une annonce qui était attendue alors que le mandat de quatre ans du gouvernement conservateur doit prendre fin en juillet. Des sondages d'opinion montrent un recul de Nouvelle démocratie, le parti au pouvoir, face au parti d'opposition de gauche Syriza depuis la collision entre deux trains le mois dernier qui a fait 57 morts et déclenché un mouvement de colère dans le pays à propos des normes de sécurité ferroviaire. (Reportage Karolina Tagaris, Renee Maltezou, Lefteris Papadimas; version française Jean Terzian)