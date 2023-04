Grèce: La présidente approuve la tenue d'élections législatives le 21 mai

ATHÈNES (Reuters) - La présidente grecque a approuvé samedi la demande du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis de dissoudre le parlement et de convoquer des élections législatives le 21 mai, alors que la Grèce se prépare à un scrutin qui ne devrait pas donner de vainqueur incontesté. Kyriakos Mitsotakis avait annoncé fin mars qu'il convoquerait des élections législatives pour le 21 mai, espérant obtenir un blanc-seing pour de nouvelles réformes après quatre années au pouvoir. Le Premier ministre conservateur a informé samedi la présidente Katerina Sakellaropoulou que le parlement serait dissous le 23 avril. "J'espère que la période pré-électorale sera calme et fructueuse, pour le bien du pays", a déclaré Katerina Sakellaropoulou au Premier ministre, donnant ainsi le coup d'envoi d'une campagne électorale de quatre semaines. (Reportage Renee Maltezou, version française Matthieu Protard)