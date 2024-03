Grèce: La contestation des étudiants se poursuit, heurts à Athènes

ATHENES (Reuters) - Des heurts ont opposé vendredi à Athènes les forces de l'ordre à des étudiants qui manifestaient contre un projet de loi, en discussion au Parlement, ouvrant la voie à l'implantation d'universités privées dans le pays. Des milliers d'étudiants manifestent pacifiquement depuis des semaines en Grèce contre ce projet de réforme du gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis, craignant pour l'avenir et la valeur des diplômes de l'enseignement public. Mais la mobilisation a pris un tour plus virulent face à l'inflexibilité de l'exécutif. Des étudiants ont lancé vendredi des cocktails Molotov contre des policiers. "Un jeune aujourd'hui ne peut faire de plan pour l'avenir. Nous sommes face à des impasses", déplore Stratos Katselis, 25 ans, qui redoute de ne pouvoir trouver un emploi en l'état de ses diplômes. A lire aussi... Kyriakos Mitsotakis défend ce texte au motif qu'il mettra un terme, selon lui, à l'exode de dizaines de milliers d'étudiants grecs sur les campus étrangers, un manque à gagner pour l'économie nationale. Le projet de loi devrait être adopté, le gouvernement disposant d'une majorité de 158 députés sur les 300 du Parlement. (Reportage Angeliki Koutantou et Louisa Gouliamaki, version française Sophie Louet)