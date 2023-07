Grèce : Evacuations en raison d'un feu de forêt à Rhodes

ATHÈNES, 22 juillet (Reuters) - Un feu de forêt qui fait rage depuis cinq jours sur l'île de Rhodes, en Grèce, a provoqué samedi des centaines d'évacuations, ont annoncé les autorités. Au moins 2.000 personnes ont été évacuées par les garde-côtes et sur des bateaux de plaisance depuis des plages près de Kiotari et Lardos, au sud-est de l'île, a déclaré le porte-parole des garde-côtes, Nikos Alexiou. Les pompiers, aidés par des Canadair et des renforts venus de Slovaquie, combattaient de nouveaux départs de feux, alors que l'incendie est alimenté depuis cinq jours par des vents violents. Trois hôtels du village de Kiotari ont été endommagés samedi par l'incendie, qui a déjà détruit de larges pans de forêts depuis qu'il s'est déclaré mardi, selon l'agence de presse Athens News Agency. Les autorités ont mis en garde contre le grand risque de départs de feux dimanche à Rhodes et dans d'autres régions de Grèce, alors que les températures devraient atteindre 45 degrés. (Reportage Angeliki Koutantou; version française Camille Raynaud)