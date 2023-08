Grèce: Dixième jour de lutte contre l'incendie le plus mortel de cet été en Europe

ATHÈNES (Reuters) - Des centaines de pompiers grecs luttaient pour neutraliser des incendies pour la dixième journée consécutive lundi, alors que les feux ont causé la mort de vingt personnes dans ce qui est l'épisode le plus mortel en Europe cet été. Le feu qui s'est déclenché près la ville d'Alexandroupolis s'est ensuite propagé à la région d'Evros (nord-est), attisé par des vents forts et des températures élevées. Toutes les victimes, sauf une, étaient des migrants en situation irrégulière qui se cachaient dans les forêts. "C'est la définition de ce que l'on appelle un méga-incendie", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Pavlos Marinakis, lors d'un point de presse régulier. Plus de 77.000 hectares de terres ont brûlé à cause de l'incendie dans la région d'Evros, selon le Service Copernicus concernant le changement climatique, financé par l'Union européenne, qui a ajouté que ces incendies en Grèce sont les pires de ces dernières années en Europe. "On a essayé d'arroser les sols avec des tuyaux un peu pour les protéger, mais l'eau s'est évaporée en un rien de temps", a affirmé Michalis Tsokalis, un apiculteur de 40 ans qui a perdu 350 ruches dans la région d'Evros. Les députés grecs doivent se réunir jeudi pour discuter de l'impact de ces feux dévastateurs et pour débattre du degré de préparation des autorités grecques. Un incendie qui s'est déclenché mardi dernier près d'Athènes a été neutralisé. (Reportage par Stamos Prousalis, Alexandros Avramidis, Karolina Tagaris, Lefteris Papadimaset Renee Maltezou; version française Zhifan Liu, édité par Jean Terzian)