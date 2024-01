Grèce: Deux migrants retrouvés morts, 30 secourus au large de l'île de Lesbos

Crédit photo © Reuters

ATHENES (Reuters) - La Grèce a secouru 30 migrants et retrouvé deux corps, ceux d'une femme et d'un homme, près d'un rivage rocheux de l'île de Lesbos mercredi, ont déclaré les garde-côtes. Les migrants auraient atteint l'île à bord d'un bateau, alors que des vents violents soufflaient sur la mer Égée, a déclaré une responsable des garde-côtes. D'après les témoignages des migrants, il y avait environ 36 personnes à bord et certains ont sauté à la mer, a-t-elle ajouté. "Les garde-côtes et la police ont recherché d'autres personnes sur le rivage dans des conditions météorologiques défavorables", a déclaré la responsable. En 2015, la Grèce s'est retrouvée en première ligne de la crise migratoire lorsque plus d'un million de personnes, pour la plupart des réfugiés syriens, ont fui vers l'Europe depuis la Turquie par voie maritime. Les flux de migrants ont significativement diminué avant de remonter cette année. (Reportage Alkis Konstantinidis, rédigé par Angeliki Koutantou ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)