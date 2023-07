Grèce: Des milliers de personnes évacuées de Rhodes

ATHENES (Reuters) - Des milliers de personnes l'île grecque de Rhodes, dont des touristes, ont été contraints de s'abriter dans des écoles et des stades couverts dimanche après avoir été évacuées des villages côtiers et des stations balnéaires en raison de feux de forêt qui ravagent la région depuis six jours. Les navires des garde-côtes et des dizaines de bateaux privés ont transporté plus de 2.000 touristes des plages samedi après que les feux ont été attisés par des vents forts, le long de la partie sud-est de l'île, célèbre pour ses plages et ses ruines antiques. De nombreux touristes ont quitté leurs hôtels lorsque les flammes ont atteint les villages côtiers de Kiotari, Gennadi, Pefki, Lindos, Lardos et Kalathos. Sous un ciel rouge et parsemé de fumée, des rassemblements se sont formés dans les rues, dans l'attente d'une évacuation. "Nous avons entre 4.000 et 5.000 personnes hébergées dans différentes structures", a déclaré dimanche Thanasis Virinis, maire adjoint de Rhodes, à la chaîne de télévision Mega, tout en lançant un appel en faveur de dons pour des biens de première nécessité comme des matelas et des draps. Un responsable gouvernemental a déclaré à Reuters que 19.000 personnes avaient été déplacées de leurs logements et de leurs hôtels. Le ministère de la protection civile n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Des volontaires ont prêté main fort pour éteindre un incendie qui a ravagé un flanc de la colline et détruit des bâtiments près de Lindos, l'un des sites les plus visités de l'île, célèbre pour son acropole perchée sur un rocher massif à l'intérieur de murs médiévaux. RISQUE TRÈS ÉLEVÉ DIMANCHE La protection civile a mis en garde contre un risque très élevé de feux de forêt dimanche dans près de la moitié de la Grèce, où les températures devraient atteindre 45 degrés Celsius. Les vagues de chaleur qui touchent l'Europe du Sud et de nombreuses régions du monde pourraient durer jusqu'au mois d'août. Si les incendies ne sont pas rares en Grèce, les étés de plus en plus chauds, secs et venteux ont intensifiés ces dernières années les risques de tels événements. Un conseiller de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a déclaré samedi que le changement climatique entraînerait une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur. À Rhodes, les personnes évacuées ont été hébergées dans des hôtels, des stades couverts, des centres de conférence et des bâtiments scolaires, a déclaré le porte-parole des pompiers, Ioannis Artopoios, à la radio Skai. "Elles ont reçu de la nourriture, de l'eau et une aide médicale", a-t-il ajouté, précisant que le ministère grec des Affaires étrangères apporterait une aide aux étrangers désireux de quitter le pays via l'aéroport de Rhodes. Ryanair a déclaré dimanche que ses vols à destination et en provenance de Rhodes opéraient normalement et n'étaient pas affectés par l'incendie en cours. Les voyagistes Jet2 et TUI, pour leur part, ont indiqué dimanche avoir annulé des vols au départ de Rhodes. Les pompiers, soutenus par des canadairs, ont lutté sur trois fronts dimanche, établissant des coupe-feu pour empêcher les flammes de s'étendre à une forêt dense ou de menacer d'autres zones résidentielles. (Reportage de Renee Maltezou et Angeliki Koutantou, version française Claude Chendjou)