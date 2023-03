Grèce : Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues après l'accident mortel de train

par Louiza Vradi et Angeliki Koutantou ATHÈNES, 8 mars (Reuters) - Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté mercredi en Grèce alors qu'une journée de grève nationale a été décrétée après la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière jamais enregistrée dans le pays. L'accident de train, qui s'est produit le 28 février, a tué 57 personnes et suscité l'indignation du public face à l'état de délabrement du réseau ferroviaire. Les grévistes estiment que des années de négligence, de sous-investissement et de manque de personnel sont en cause. Plus de 40.000 personnes, parmi lesquelles des salariés du secteur des transports, des étudiants et des enseignants, ont défilé dans le centre de la capitale Athènes en scandant "Assassins !" et "Nous sommes tous dans le même wagon". Des affrontements ont eu lieu entre un groupe de manifestants et à la police, qui a tiré des gaz lacrymogènes sur la foule. Des milliers de personnes sont également descendues dans les rues de Thessalonique, la deuxième plus grande ville du pays, où un groupe de manifestants a jeté des pierres sur un bâtiment gouvernemental. Les manifestations ont coïncidé avec une grève de 24 heures lancée dans différents secteurs, qui a perturbé les transports au niveau national. Depuis jeudi, les cheminots ont entamé des grèves tournantes de 24 heures qui ont paralysé le réseau. Ils affirment que leurs demandes d'amélioration des protocoles de sécurité sont restées lettre morte pendant des années et ont promis d'"imposer la sécurité". Le gouvernement conservateur a imputé l'accident principalement à une erreur humaine et à des lacunes qui, selon lui, n'ont pas été corrigées au cours de ces dernières décennies. Mercredi, le nouveau ministre des Transports George Gerapetritis a déclaré que le transport de passagers, suspendu depuis l'accident, pourrait reprendre d'ici la fin du mois si la sécurité est garantie. Il a promis de nouveaux investissements et de faire la lumière sur les causes de l'accident. La Grèce a vendu son opérateur ferroviaire public, aujourd'hui appelé Hellenic Train, à l'entreprise publique italienne Ferrovie dello Stato Italiane en 2017 alors qu'il traversait une grave crise financière. La vente était une condition des accords de sauvetage du pays avec l'Union européenne et le Fonds monétaire international. (Avec la contribution de Karolina Tagaris, Renee Maltezou et Lefteris Papadimas ; rédigé par Karolina Tagaris et Renee Maltezou ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)