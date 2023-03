Grèce : Au moins 32 morts et des dizaines de blessés après une collision entre deux trains

Grèce : Au moins 32 morts et des dizaines de blessés après une collision entre deux trains













Crédit photo © Reuters

ATHÈNES (Reuters) - Deux trains se sont percutés tard mardi soir dans le centre de la Grèce faisant 32 morts et au moins 85 blessés, ont annoncé les pompiers.

Un train de voyageurs, qui faisait route vers Thessalonique, a percuté un train de marchandises près de la ville de Larissa, en Thessalie, a déclaré à la chaîne de télévision SKAI TV le gouverneur de la région, Konstantinos Agorastos. "La collision a été très violente", a-t-il dit, ajoutant que quatre wagons avaient déraillé et que les deux premiers wagons, qui ont pris feu après la collision, avaient été "presque entièrement détruits". Selon Konstantinos Agorastos, les deux trains avançaient très rapidement l'un vers l'autre sur la même voie. "Ils roulaient à grande vitesse l'un vers l'autre sans qu'aucun (des conducteurs) ne sache que l'autre arrivait", a-t-il expliqué. Quelque 250 passagers, indemnes après l'accident, ont été évacués en bus vers Thessalonique. "L'évacuation des voyageurs se poursuit dans des conditions très difficiles en raison de la sévérité de la collision", a annoncé le porte-parole des pompiers Vassilis Varthakogiannis. Les opérations de secours se poursuivaient mercredi matin, les sauveteurs recherchant encore des survivants. "Nous traversons une tragédie. Nous retrouvons des personnes vivantes, des blessés... il y a des morts. Nous resterons ici toute la nuit, jusqu'à ce que nous ayons fini, jusqu'à ce que nous retrouvions le dernier des voyageurs", a déclaré un sauveteur bénévole à la chaîne de télévision nationale ERT. Selon les médias locaux, environ 350 personnes se trouvaient à bord du train. Une tragédie similaire s'est déroulée en 1972, lorsque deux trains s'étaient percutés près de Larissa, faisant 19 morts. (Reportage Karolina Tagaris; version française Camille Raynaud)