Grande Bretgane: Arrestation de manifestants antimonarchistes en amont du couronnement

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Une cinquantaine de manifestants ont été arrêtés samedi en marge du couronnement du roi Charles III samedi, le long du parcours du cortège royal dans le centre de Londres, a annoncé la police britannique. Le groupe Republic avait précédemment annoncé qu'il prévoyait d'organiser la plus grande manifestation contre la monarchie de l'histoire, tandis que le chef de la police londonienne, Mark Rowley, avait prévenu vendredi qu'il y aurait une "très faible tolérance pour les perturbations" dans les rues du centre de Londres. Les manifestants, vêtus de t-shirts jaunes, réclamaient un chef d'État élu, ajoutant que la famille royale n'a pas sa place dans une démocratie constitutionnelle moderne. Certains brandissaient des pancartes "Pas mon roi" ou encore "abolissez la monarchie, pas le droit de manifester". Un porte-parole de Republic a confirmé que la police avait arrêté son chef, Graham Smith, samedi matin. Une photo postée sur Twitter le montrait assis sur le sol, entouré de policiers. (Reportage Andrew MacAskill, rédigé par Sarah Young ; version française Kate Entringer)