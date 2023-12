Grande-Bretagne : vif rebond des ventes au détail en novembre

LONDRES, 22 décembre (Reuters) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé d'un mois sur l'autre en novembre plus fortement qu'attendu par le consensus, montrent les données officielles publiées vendredi. Ces ventes ont augmenté de 1,3% le mois dernier après avoir stagné en octobre (contre une estimation initiale d'un repli de 0,3%), a annoncé l'Office national des statistiques (ONS). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un rebond de 0,4%. Sur un an, la hausse s'élève à 0,1% contre un repli de 1,3% prévu par le consensus. Pour octobre, les ventes au détail affichent une baisse de 2,5% en rythme annuel (révisée de -2,7%). (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)