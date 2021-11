Grande-Bretagne: Vers une extension du rappel vaccinal aux 40-49 ans

LONDRES (Reuters) - Le comité consultatif britannique sur la vaccination (JCVI) a recommandé lundi l'extension de la campagne de rappel contre le COVID-19 aux personnes âgées de 40 à 49 ans en Grande-Bretagne, en espérant ainsi améliorer l'immunisation de la population avant l'hiver.

Pour l'heure, la campagne de rappel dans le pays est ouverte aux personnes âgées de plus de 50 ans, ainsi qu'aux personnes vulnérables et aux personnels soignants.

Cette recommandation des scientifiques du JCVI (Joint Committee on Vaccination and Immunisation), organe consultatif indépendant, coïncide avec la publication par l'Agence britannique de sécurité sanitaire d'une étude montrant que le rappel apporte plus de 90% de protection contre les formes symptomatiques du Covid aux personnes âgées de 50 ans et plus.

La Grande-Bretagne utilise principalement les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna pour l'injection d'une dose de rappel contre le COVID-19.

Le JCVI a également donné son feu vert à l'administration d'une deuxième dose de vaccin aux adolescents âgés de 16 et 17 ans, alors qu'il préconisait jusqu'ici l'injection d'une seule dose, sauf pour les jeunes de cette tranche d'âge présentant des comorbidités.

Le gouvernement de Boris Johnson espère que la campagne de rappel et l'extension de la vaccination aux plus jeunes permettront de faire face à un regain de l'épidémie de COVID-19 pendant l'hiver sans recourir à de nouvelles mesures de confinement.

En France, le président Emmanuel Macron a annoncé mardi dernier, lors d'une allocution télévisée, que les personnes âgées de plus de 65 ans devraient, à compter du 15 décembre, avoir effectué un rappel du vaccin contre le COVID-19 pour valider leur pass sanitaire et ajouté que la campagne de rappel vaccinal, qui concerne pour le moment les plus de 65 ans et les personnes fragiles, serait étendue en décembre aux plus de 50 ans.

