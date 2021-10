Grande-Bretagne : Une nouvelle centrale nucléaire pour contribuer à l'objectif 0 émission

(Reuters) - Le gouvernement britannique va annoncer son intention de financer une nouvelle centrale nucléaire avant les élections de 2024 dans le cadre de sa stratégie "zéro émission", a rapporté dimanche soir The Telegraph, citant des sources proches du gouvernement.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré à Reuters que Londres "cherche à valider au moins un projet supplémentaire d'usine nucléaire de grande ampleur au cours des prochaines années afin de renforcer la sécurité énergétique et de créer des milliers d'emplois".

La crise énergétique subie depuis peu en Europe, avec d'importantes pénuries de carburant en Grande-Bretagne, a mis en lumière les limites d'une dépendance accrue aux énergies non-renouvelables et ont poussé le gouvernement britannique à se tourner vers des énergies plus "vertes".

D'après The Telegraph, citant ses sources, le site Sizewell C, une centrale nucléaire approuvée par EDF Energy à Suffolk dans l'est de l'Angleterre, sera le premier choix pour obtenir des financements.

Le Premier ministre Boris Johnson a indiqué plus tôt ce mois-ci que la Grande-Bretagne prévoyait de produire de "l'énergie propre" d'ici 2035 vers son objectif de neutralité carbone.

(Reportage Nishit Jogi et Aakriti Bhalla à Bangalore; version française Jean Terzian)