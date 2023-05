Grande-Bretagne: Un homme arrêté devant le palais de Buckingham

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Un homme a été arrêté mardi par la police britannique après s'être approché des grilles du palais de Buckingham et avoir lancé des "cartouches de fusil présumées" dans l'enceinte du palais, un incident qui survient à quelques jours du couronnement de Charles III. Dans un communiqué, la police a indiqué qu'un "homme a été arrêté car suspecté d'être en possession d'une arme d'attaque" et qu'une explosion "contrôlée" a aussi eu lieu. La police et les forces de sécurité britanniques se préparent à la présence d'une foule immense samedi dans les rues de la capitale Londres pour le couronnement du roi Charles, auquel assisteront aussi des chefs d'Etat mondiaux. Ni Charles III ni son épouse Camilla ne se trouvaient au palais de Buckingham au moment de l'incident, ont fait savoir les services du monarque. Un cordon de sécurité a été mis en place après l'arrestation du suspect, qui était équipé d'un sac. Aucun coup de feu et aucun blessé n'ont été signalés, a déclaré un commandant de la police dans le communiqué. (Reportage Farouq Suleiman; version française Jean Terzian)