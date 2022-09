Grande-Bretagne : Truss présente son plan pour atténuer le choc énergétique

par Elizabeth Piper, Kate Holton et William James

LONDRES (Reuters) - La nouvelle Première ministre britannique Liz Truss a présenté jeudi un "plan d'action audacieux" visant à soutenir les ménages et les entreprises face à la hausse des prix de l'énergie et à limiter le choc économique de la guerre en Ukraine.

Dans le cadre de ce plan, qui pourrait coûter au pays environ 150 milliards de livres (172 milliards d'euros), Liz Truss a déclaré que la facture énergétique moyenne des ménages serait maintenue à environ 2.500 livres par an pendant deux ans, évitant ainsi la hausse de 80% prévue en octobre et qui menaçait les finances de millions de ménages et d'entreprises.

Nommée mardi en remplacement de Boris Johnson, poussé à la démission cet été, l'ancienne ministre des Affaires étrangères a promis des mesures immédiates pour faire face à un ensemble de défis d'une ampleur inédite pour un nouveau locataire de Downing Street depuis la Deuxième Guerre mondiale.

"Nous allons soutenir le pays cet hiver et le prochain, et nous nous attaquons aux causes profondes de ces problèmes, afin que nous ne nous retrouvions pas à nouveau dans cette situation", a déclaré Liz Truss au Parlement.

"C'est le moment d'être audacieux, nous sommes confrontés à une crise énergétique mondiale, et il n'y a pas d'options gratuites", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement n'a pas indiqué le montant de l'aide qu'il va accorder aux ménages et aux entreprises, mais il devrait s'élever à plusieurs dizaines de milliards de livres et sera financé par des emprunts publics.

Deutsche Bank estime que la subvention des prix de l'énergie et les réductions d'impôts également promises par Liz Truss pourraient coûter 179 milliards de livres, soit environ la moitié de la somme dépensée par la Grande-Bretagne pendant la pandémie de COVID-19.

Le coût total de ce plan sera dévoilé dans le courant du mois par le nouveau ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, a déclaré la Première ministre.

Liz Truss a ajouté que le Trésor allait annoncer un projet conjoint avec la Banque d'Angleterre pour répondre aux besoins extraordinaires de liquidités des entreprises du secteur de l'énergie, pour un montant de 40 milliards de livres.

La nouvelle Première ministre a aussi annoncé l'octroi de plus de 100 nouvelles licences d'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord et la levée de l'interdiction de la fracturation hydraulique, afin d'augmenter la production nationale d'énergie.

(Reportage Kate Holton, avec Paul Sandle et Kylie MacLellan; version française Jean Terzian et Federica Mileo, édité par Tangi Salaün)