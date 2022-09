Grande-Bretagne: Truss nommée Première ministre, promet d'agir contre la crise énergétique

par William James, Kate Holton et Elizabeth Piper

LONDRES (Reuters) - Liz Truss a été officiellement nommée Première ministre du Royaume-Uni par la reine Elizabeth II et chargée de former un nouveau gouvernement dont la première mission sera la lutte contre la crise économique, a annoncé mardi le palais de Buckingham.

"Nous sommes maintenant confrontés à de graves vents contraires mondiaux causés par l'effroyable guerre de la Russie en Ukraine et les conséquences du COVID", a déclaré Liz Truss mardi devant le 10, Downing Street.

Elle a déclaré avoir trois priorités : oeuvrer à la croissance de l'économie grâce à des réductions d'impôts, faire face à la hausse des coûts de l'énergie à partir de cette semaine, et veiller à ce que le système de santé soigne correctement la population.

"Je suis convaincue qu'ensemble, nous pouvons surmonter la tempête. Nous pouvons reconstruire notre économie, et nous pouvons devenir la brillante Grande-Bretagne moderne que je sais que nous pouvons être."

A 47 ans, l'ancienne ministre des Affaires étrangères est la quatrième membre du Parti conservateur à prendre la tête du gouvernement depuis les élections de 2015.

Désignée lundi à la tête des Tories, Liz Truss succède au 10 Downing Street à Boris Johnson, contraint cet été à la démission par une série de scandales, et qui s'est comparé mardi matin à une "fusée d'appoint" qui a rempli sa mission, en l'occurrence la mise en oeuvre de la sortie de l'Union européenne.

Comme le Premier ministre démissionnaire, la nouvelle cheffe du gouvernement est une ardente partisane du Brexit et une chantre du libéralisme, qui a multiplié pendant la campagne interne aux Tories les références à Margaret Thatcher, figure tutélaire du parti.

Après avoir triomphé de l'ancien chancelier de l'Échiquier Rishi Sunak, puis avoir été nommée à la tête du gouvernement par Elizabeth II au Château de Balmoral, résidence d'été de la reine en Ecosse, elle va devoir apporter des réponses rapides et concrètes à la crise qui secoue le pays, avec une économie en récession et une inflation dépassant 10%.

Selon l'agence Bloomberg, elle se prépare à dévoiler un plan d'aide aux entreprises de 40 milliards de livres (46,5 milliards d'euros) pour les aider à absorber la flambée des prix de l'énergie.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT FORMÉ

Liz Truss a dévoilé mardi soir la composition de son gouvernement, annonçant que Therese Coffey occuperait les fonctions de vice-Première ministre et de ministre de la Santé.

Kwasi Kwarteng, autre proche allié de la nouvelle Première ministre, a été nommé au poste de ministre des Finances. Fils d'immigrés du Ghana, il est le premier afro-britannique à occuper ce poste.

James Cleverly, dont la mère est originaire du Sierra Leone, devient ministre des Affaires étrangères, et Suella Braverman, dont les parents ont émigré du Kenya et de l'île Maurice pour s'installer au Royaume-Uni, succédera à Priti Patel au poste de ministre de l'Intérieur.

Ben Wallace, un temps pressenti pour succéder à Boris Johnson, conserve son poste de ministre de la Défense.

(Avec Alistair Smout et Michael Holden; version française Jean Terzian, Tangi Salaün et Augustin Turpin, édité par Jean-Stéphane Brosse, Sophie Louet et Camille Raynaud)