Grande-Bretagne : Truss et son ministre des Finances ont discuté avec les prévisionnistes de l'OBR

LONDRES (Reuters) - L'Office for Budget Responsibility (OBR), l'organisme public indépendant de surveillance des finances publiques britanniques, a déclaré vendredi que son comité avait discuté des perspectives économiques et budgétaires lors d'une réunion avec la Première ministre Liz Truss et le ministre des Finances Kwasi Kwarteng.

Le ministre britannique des Finances a demandé à l'OBR d'établir les prochaines prévisions économiques du pays d'ici le 7 octobre avant la déclaration budgétaire prévue le 23 novembre.

"Nous remettrons la première itération de ces prévisions au chancelier (de l'Echiquier) le vendredi 7 octobre et établirons le calendrier complet jusqu'au 23 novembre", écrit dans un communiqué l'OBR, à l'issue de sa réunion.

"Les prévisions seront, comme toujours, basées sur notre jugement indépendant sur les perspectives économiques et budgétaires et l'impact des politiques du gouvernement", ajoute l'OBR.

Le Royaume-Uni est plongé dans une tourmente financière depuis la présentation la semaine dernière par le gouvernement d'un projet de budget très largement dominé par les baisses d'impôt et par un recours massif à l'emprunt.

(Reportage Muvija M; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)