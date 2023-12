Grande-Bretagne : Test clé pour Sunak avec un vote sur le programme de renvoi des demandeurs d'asile

par Andrew MacAskill et Michael Holden LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak passe un test parlementaire sans précédent depuis son entrée en fonction l'an dernier avec le vote mardi de son contesté programme de renvoi des demandeurs d'asile au Rwanda, un projet retoqué le mois dernier par la Cour suprême britannique. Le texte, qui prévoit d'outrepasser certaines lois en matière de droits humains pour organiser des vols de déportation des demandeurs d'asile vers le Rwanda afin d'y traiter leurs demandes, divise grandement les pairs conservateurs du dirigeant britannique. Parmi les élus modérés du parti, on s'inquiète de voir la Grande-Bretagne violer ses obligations humanitaires, tandis que les élus les plus conservateurs estiment que le texte est insuffisant. Mi-novembre, la Cour suprême britannique a jugé que le Rwanda n'était pas un lieu sûr pour y déporter les migrants arrivant en Grande-Bretagne via La Manche à bord d'embarcations de fortune, et que le projet gouvernemental entrerait en violation avec les droits britannique et international. En réponse, Rishi Sunak a scellé un nouveau pacte avec le Rwanda et présenté une mesure d'urgence destinée à outrepasser les lois humanitaires empêchant ces déportations. Certains élus issus de l'aile la plus à droite du Parti conservateur ont appelé lundi à une refonte du projet de loi, estimant que le texte n'empêcherait pas les demandeurs d'asile de saisir la justice pour éviter d'être déportés et d'obtenir gain de cause. Aucune décision n'avait été prise lundi par ce groupe d'élus à propos du vote, hésitant entre abstention et vote défavorable. Un revers sera infligé au projet gouvernemental si à peine une trentaine d'élus conservateurs se joignent à l'opposition en votant contre. Même si le texte venait à être approuvé mardi soir, Rishi Sunak n'aura pas gagné cette bataille parlementaire, alors qu'il est vraisemblable que des élus tentent par la suite de renforcer la mesure via des amendements et que la Chambre des Lords marque son opposition au projet. Le gouvernement britannique n'a plus subi de défaite aussi tôt dans le processus parlementaire depuis 1986. Un tel scénario serait très embarrassant pour Rishi Sunak et nuirait grandement à son autorité dans les rangs conservateurs. Les difficultés du locataire du 10 Downing Street rappellent celles connues par l'ancienne Première ministre Theresa May concernant la législation sur le Brexit, entre 2017 et 2019, avec des revers à répétition au Parlement à la suite d'une révolte d'un grand nombre d'élus conservateurs. Theresa May avait fini par jeter l'éponge, laissant place à Boris Johnson. Arrivé au pouvoir en octobre 2022 après que Liz Truss a été poussée à quitter la tête du gouvernement, Rishi Sunak a érigé comme l'une de ses priorités la lutte contre les arrivées illégales de migrants. Si le nombre de demandeurs d'asile arrivés par la mer en Grande-Bretagne cette année (environ 29.000) a diminué d'environ un tiers par rapport à 2022, la situation reste un symbole très visible de l'échec de Londres à contrôler les frontières britanniques - l'une des promesses phare des partisans du Brexit. (Reportage Andrew MacAskill et Michael Holden; version française Jean Terzian)