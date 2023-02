Grande-Bretagne: Sunak remanie son gouvernement pour renforcer ses objectifs économiques

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a remanié mardi son gouvernement, en scindant deux ministères, pour mieux répondre à sa promesse de stimuler l'économie, de réduire les prix de l'énergie et de redresser la situation de son parti avant les prochaines élections prévues l'année prochaine. Rishi Sunak a créé un ministère de la sécurité énergétique et de la neutralité carbone, dirigé par l'ancien secrétaire d'État aux Affaires, à l'Énergie et à la Stratégie industrielle Grant Shapps, ainsi que trois autres ministères, dont un sera axé sur la science et l'innovation, un des domaines favoris du Premier ministre. Rishi Sunak, ancien ministre en charge des Finances et multimillionnaire qui a par le passé travaillé dans un fond d'investissement, tente de soutenir l'économie britannique dans une période marquée par une inflation à deux chiffres et une stagnation de l'activité. Il doit également convaincre de la capacité du pays à profiter de sa sortie de l'Union européenne en développant de nouvelles relations commerciales avec des partenaires internationaux. "Le gouvernement doit refléter les priorités du peuple britannique et être conçu pour répondre à ses attentes", a écrit Rishi Sunak sur Twitter. "Ces changements concentreront les équipes sur les enjeux qui bâtiront un avenir meilleur pour nos enfants et nos petits-enfants", a-t-il ajouté. Selon lui, la création d'un ministère de la sécurité énergétique et de la neutralité carbone doit notamment aider la Grande-Bretagne à produire de l'énergie moins chère et plus propre afin d'éviter une envolée des prix de même type que celle observée à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans le cadre de ces changements, la secrétaire d'État au Commerce, Kemi Badenoch, s'est vue confier un rôle élargi, incluant les affaires et le commerce. L'ancienne ministre de la Culture, Michelle Donelan, a été nommée à la tête du ministère chargé des sciences, de l'innovation et de la technologie, tandis que l'ancienne ministre du Logement, Lucy Frazer, va prendre en charge la culture, les médias et les sports. (Reportage Elizabeth Piper, Andrew MacAskill et Alistair Smout, avec la contribution de Sachin Ravikumar ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)