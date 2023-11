Grande-Bretagne : Sunak promet des réductions d'impôts après la baisse de l'inflation

LONDRES (Reuters) - Le gouvernement britannique va pouvoir envisager des baisses d'impôts à la faveur du reflux de l'inflation, a déclaré lundi le Premier ministre Rishi Sunak avant la présentation, mercredi, du projet de budget pour 2024. "Maintenant que l'inflation a diminué de moitié et que notre croissance est plus forte, signifiant que les revenus sont plus élevés, nous pouvons entamer la phase suivante et porter notre attention sur la réduction des impôts", a-t-il déclaré dans un discours lundi. En retard dans les sondages d'opinion face au parti travailliste pour les élections générales prévues en 2024, le chef du gouvernement est sous la pression de sa formation conservatrice pour procéder à des baisses d'impôts et regagner des points dans les intentions de vote. Le gouvernement doit donner la priorité à la réduction de la charge fiscale, a estimé Rishi Sunak, tout en promettant qu'il ne répétérait pas l'erreur de sa prédécesseure Liz Truss, dont le plan de réduction d'impôts non financé avait provoqué l'an dernier une crise sur le marché obligataire. Rishi Sunak n'a pas précisé sur quels impôts porteraient les réductions. En octobre, l'inflation au Royaume-Uni est tombée à 4,6% après avoir culminé à 11,1% un an plus tôt, une évolution que Rishi Sunak, qui avait promis de diviser par deux la hausse des prix, compte mettre à profit politiquement, même si une grande partie du processus de désinflation est lié au recul des prix de l'énergie. (Reportage Sarah Young et Alistair Smout, rédigé par William Schomberg et Kylie MacLellan, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)