Grande-Bretagne : Rishi Sunak s'apprête à remanier son gouvernement

Grande-Bretagne : Rishi Sunak s'apprête à remanier son gouvernement













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak devrait annoncer mardi un remaniement de son gouvernement et d'importants changements au sein de certains ministères, rapporte lundi le quotidien The Times. L'annonce de ce remaniement intervient un peu plus d'une semaine après le limogeage par Rishi Sunak du ministre sans portefeuille et président du parti conservateur, Nadhim Zahawi, après qu'une enquête indépendante a révélé que ce dernier avait manqué de transparence dans ses démêlés fiscaux. Des investigations se poursuivent par ailleurs concernant des accusations de harcèlement à l'encontre du vice-Premier ministre et ministre de la Justice Dominic Raab. Les services du 10, Downing Street n'ont pas souhaité faire de commentaire à propos de ce remaniement présenté par imminent par le Times, le Sun et le Telegraph. Le ministère des Entreprises, de l'Energie et de la Stratégie industrielle pourrait être redivisé en plusieurs ministères afin de mieux refléter les priorités de Rishi Sunak, a déclaré sur Twitter un journaliste du Times, Steven Swinford, ajoutant que le ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et du Sport pourrait être également réorganisé. (Reportage Muvija M et Elizabeth Piper, version française Jean-Stéphane Brosse)