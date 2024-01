Grande-Bretagne: Rebond plus fort que prévu du PIB en novembre

PARIS (Reuters) - L'économie britannique a affiché un rebond plus marqué que prévu en novembre mais la faiblesse des mois précédents ne devrait pas suffire à éloigner le risque d'une récession, ce qui serait un coup dur pour le Premier ministre Rishi Sunak à l'approche des élections législatives au Royaume-Uni. Selon des données publiées vendredi par l'Office national de la statistique (ONS), le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,3% après une baisse de 0,3% le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un rebond de seulement 0,2%. Sur les trois mois à novembre, le PIB britannique s'est toutefois contracté de 0,2% contre un consensus tablant sur une baisse de 0,1%. Une contraction ou même une stagnation du PIB en décembre pourrait conduire à un deuxième trimestre consécutif de baisse, a indiqué l'ONS, ce qui placerait l'économie en récession technique, même si celle-ci serait légère. "Le tableau à long terme reste celui d'une économie qui a montré peu de croissance au cours de l'année dernière", écrit Grant Fitzner, chef économiste à l'ONS. "Le PIB a toutefois rebondi au mois de novembre, sous l'impulsion des services, du commerce de détail, de la location des voitures et des sociétés de jeux vidéo qui ont tous enregistré un mois dynamique", a-t-il ajouté. Par rapport à novembre 2022, le PIB a progressé de 0,2%, conformément au consensus prévu et après un recul de 0,1% (révisé de +0,3%) le mois précédent. Sur le marché des changes, la livre sterling est stable, à 1,276 dollar, après la publication de cette statistique. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré au début du mois qu'il prévoyait de convoquer des élections législatives au courant du deuxième semestre. Le Parti conservateur dont il est issu est largement devancé dans les sondages par l'opposition, le Parti travailliste. (Rédigé par Claude Chendjou, avec David Milliken à Londres, édité par Kate Entringer)