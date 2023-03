Grande Bretagne : Ralentissement de la croissance des salaires

Grande Bretagne : Ralentissement de la croissance des salaires













Crédit photo © Reuters

par William Schomberg et Sachin Ravikumar LONDRES (Reuters) - La croissance des salaires en Grande-Bretagne, une statistique particulièrement surveillée par la Banque d'Angleterre dans le contexte d'un éventuel arrêt du cycle de resserrement monétaire actuel, a ralenti au cours des trois mois précédant janvier, selon des données officielles publiées par l'Office des statistiques nationales (ONS) mardi. Les salaires, en excluant les primes, ont progressé de 6,5% en rythme annuel contre une hausse de 6,7% au cours des trois mois clos en décembre. En incluant les primes, la hausse des salaires a atteint 5,7% sur la période, contre 6,0% précédemment (chiffre révisé). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une augmentation respectivement de 6,6% et 5,7%. Le taux de chômage s'est maintenu à 3,7% au cours des trois mois précédant janvier, montrent d'autres données de l'ONS, alors que le consensus était de 3,8%. "Le marché de l'emploi reste solide, mais l'inflation reste trop élevée", a déclaré le ministre des Finances Jeremy Hunt après la publication de ces données, à la veille de son discours sur le budget. "Demain, lors du budget, j'expliquerai comment nous irons plus loin pour lutter contre l'inflation, réduire la dette et faire croître l'économie, notamment en aidant davantage de personnes à retrouver du travail", a-t-il ajouté. (Reportage William Schomberg et Sachin Ravikumar; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)