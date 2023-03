Grande-Bretagne : Ralentissement de l'activité, mais l'optimisme revient

LONDRES, 24 mars (Reuters) - La croissance de l'activité des entreprises britanniques a ralenti en mars mais les professionnels sont devenus plus optimistes sur leurs perspectives pour l'année à venir, selon l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achat (PMI) publiée vendredi. L'indice PMI composite, qui combine le secteur manufacturier et celui des services, a reculé à 52,2 après 53,1 en février. Le consensus Reuters le donnait en baisse moins marquée à 52,8. Alors que l'indice PMI des services s'est maintenu en zone d'expansion, à 52,8 après 53,5, celui pour le secteur manufacturier a vu sa contraction se creuser à 48,0 (contre 49,3 un mois auparavant). Néanmoins, les entreprises des deux secteurs se sont montrées plus optimistes sur leurs perspectives pour les 12 prochains mois, le degré de confiance atteignant un pic depuis mars 2022. "L'enquête signale un deuxième mois de hausse de la production en mars, l'économie britannique semble avoir renoué avec la croissance au premier trimestre", a déclaré Chris Williamson, chez S&P Global. "La hausse des prévisions des entreprises pour l'année à venir indique que le climat des affaires a été peu affecté jusqu'à présent par les difficultés du secteur bancaire et que les entreprises se concentrent davantage sur les possibilités de croissance", a ajouté l'économiste. (Suban Abdulla, Version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)