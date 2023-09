Grande-Bretagne : Premier anniversaire du décès d'Elizabeth, le roi Charles salue sa dévotion

Crédit photo © Reuters

par Michael Holden LONDRES (Reuters) - Le roi Charles d'Angleterre a remercié vendredi le public pour son "amour et soutien" au jour du premier anniversaire du décès de sa mère, la reine Elizabeth, dont il a salué la dévotion, et de son accession au trône, promettant d'être au service de tous. Elizabeth, à la longévité record à la tête de la monarchie britannique, est décédée à l'âge de 96 ans le 8 septembre 2022 au château écossais de Balmoral, où elle adorait passer ses étés. Sa mort avait donné lieu à dix journées de deuil national ainsi qu'à des condoléances et des hommages venus du monde entier. Charles, qui avait immédiatement succédé à sa mère sur le trône, n'a pas prévu de participer à un événement public pour commémorer sa mort. Il doit passer la journée en compagnie de son épouse Camilla dans leur demeure royale en Ecosse. Aucun rassemblement familial n'est prévu non plus pour marquer le premier anniversaire de son accession au trône. "Pour marquer le premier anniversaire du décès de la défunte majesté et de mon accession, nous nous remémorons avec une grande affection sa longue vie, sa dévotion et tout ce qu'elle signifiait pour nombre d'entre nous", a dit le roi dans un communiqué. "Je suis profondément reconnaissant, aussi, pour l'amour et le soutien qui ont été affiché auprès de mon épouse et moi-même cette année, alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous", a ajouté Charles, utilisant une formule souvent employée par Elizabeth durant son règne. L'approche minimaliste de Charles pour l'anniversaire de son accession s'inscrit dans la lignée de celle d'Elizabeth, qui n'y voyait pas un motif de célébration puisqu'il s'agissait d'un rappel du décès inattendu de son père, George VI. Comme le veut la coutume, des salves seront tirées à la Tour de Londres pour marquer l'événement. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que les pensées de la nation allaient à Charles et sa famille en cet "anniversaire solennel". "Avec une année de recul, l'étendue des services de la défunte majesté paraît encore plus grande", a dit le dirigeant britannique. "Sa dévotion envers les nations du Royaume-Uni et du Commonwealth paraît encore plus importante. Et notre gratitude pour une vie si extraordinaire de devoir et de dévouement, continue de croître". (Reportage Michael Holden; version française Jean Terzian)