Grande-Bretagne/PMI : Le secteur manufacturier souffre encore

LONDRES (Reuters) - L'activité du secteur privé manufacturier au Royaume-Uni a enregistré en février des difficultés avec une baisse de la production et une accélération des suppressions de postes, montre l'enquête S&P Global/CIPS auprès des directeurs d'achat publiée vendredi. L'indice PMI définitif du secteur est ressorti le mois dernier à 47,5, après 47,0 en janvier. Une première estimation le donnait à 47,1 alors que le seuil de 50 sépare contraction et croissance de l'activité. Il est sous ce seuil depuis août 2022. L'indicateur de la production observé dans l'enquête, bien qu'en amélioration en février, a enregistré un 12e mois consécutif de ralentissement. A lire aussi... La faiblesse du secteur manufacturier britannique - qui s'observe également dans d'autres grandes économies en Europe, notamment en Allemagne - contraste avec le secteur des services, beaucoup plus vaste, qui a montré des signes de reprise depuis que la Grande-Bretagne est entrée en récession à la fin de l'année dernière. L'indice de l'emploi du PMI manufacturier a chuté à son plus bas niveau depuis juin 2020. En excluant la pandémie de COVID-19, il s'agit du pire résultat depuis juin 2009, année où le monde était en proie à une crise financière. Les coûts des intrants et les prix de vente ont légèrement augmenté en février, ce dernier indice atteignant un plus haut depuis cinq mois - ce qui pourrait inquiéter certains responsables de la Banque d'Angleterre (BoE) qui surveillent de près les pressions inflationnistes. (Rédigé par Andy Bruce; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)