Grande-Bretagne/PMI : L'économie devrait échapper à la récession

LONDRES (Reuters) - L'activité du secteur des services britannique a accéléré une nouvelle fois en décembre, suggérant que l'économie pourrait éviter de justesse la récession, selon une enquête publiée vendredi. L'indice PMI composite S&P Global/CIPS UK, qui comprend les secteurs des services et manufacturier, a augmenté à 51,7 en décembre, son niveau le plus élevé en six mois, contre 50,7 en novembre, et un consensus à 50,9. "L'économie britannique continue d'échapper à la récession, la croissance reprenant un peu de vigueur à la fin de l'année, ce qui suggère que le PIB a stagné au cours du quatrième trimestre", estime Chris Williamson, économiste en chef de S&P Global Market Intelligence. "L'économie est toutefois à deux vitesses, le secteur manufacturier s'étant fortement contracté, tandis que les services ont retrouvé un certain équilibre." Le PMI du secteur des services est passé de 50,9 à 52,7, chiffre le plus élevé depuis juin. C'est la deuxième fois depuis juillet que l'indice se situe au-dessus du seuil de croissance de 50. Toutefois, l'indice manufacturier est tombé à 46,4, son 17e mois consécutif de contraction. La forte croissance des nouvelles commandes dans les services a compensé la baisse des commandes dans le secteur manufacturier, et les nouvelles commandes globales s'affichent désormais en croissance pour la première fois en six mois. L'indice de l'emploi a toutefois baissé pour le quatrième mois consécutif. L'enquête a apporté un peu de soulagement à la Banque d'Angleterre, puisque l'inflation des prix des services, que la banque centrale surveille de près, ralentit. L'indice des prix à la production du secteur a baissé de 58,2 à 57,7, mais demeure élevé par rapport aux normes historiques. (Rédigé par William Schomberg, version française Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)