Grande-Bretagne : Pas de baisse de taux de la BoE avant au moins juillet 2024

Grande-Bretagne : Pas de baisse de taux de la BoE avant au moins juillet 2024













par Shaloo Shrivastava BANGALORE, 9 novembre (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) conservera son principal taux directeur à 5,25% au moins jusqu'en juillet 2024 afin de lutter contre une inflation élevée, montre une enquête Reuters réalisée auprès d'économistes, dont certains jugent que le risque le plus important est que la première baisse du coût du crédit intervienne plus tard que prévu. La BoE a décidé le semaine dernière de maintenir ses taux d'intérêt à leur niveau le plus élevé depuis 15 ans après une décision similaire lors de sa précédente réunion de politique monétaire, insistant, comme d'autres grandes banques centrales, sur le fait que les coûts d'emprunt resteraient hauts pendant une période prolongée. Parmi les 63 économistes interrogés entre le 6 et le 9 novembre, tous ont déclaré, à l'exception d'un seul, s'attendre à ce que le taux d'escompte reste à 5,25% lors de la réunion du 14 décembre. La voix dissidente a dit anticiper un relèvement de 25 points de base le mois prochain. "Le comité de politique monétaire a maintenu la possibilité d'une hausse des taux, mais la barre pour un resserrement semble substantiellement plus élevée maintenant que l'activité économique s'affaiblit clairement, que le marché du travail se détend et que l'inflation globale diminuera rapidement dans les mois à venir", explique Daniel Vernazza d'UniCredit. "Selon nous, il est très peu probable que la BoE augmente à nouveau ses taux au cours de ce cycle", ajoute-t-il. Sondés sur la probabilité d'un nouveau relèvement des taux d'intérêt de la BoE, 82% des économistes, soit 18 sur 22, ont répondu qu'elle était faible. Quatre d'entre eux l'ont estimée "élevée". Plus d'un tiers des économistes, soit 24 sur 62, ont dit s'attendre à une première baisse des taux au deuxième trimestre 2024, mais la médiane des opinions exprimées dans l'enquête montre que le cycle de réduction du coût du crédit débuterait au troisième trimestre. Avec un tel calendrier, la BOE serait alors en retard sur la Réserve fédérale américaine (Fed), une enquête distincte de Reuters montrant que la banque centrale américaine pourrait assouplir ses conditions monétaires dès le deuxième trimestre. Selon la médiane des dernières prévisions des économistes, le taux d'escompte de la BoE pourrait refluer à 4,75% au troisième trimestre. Dans l'enquête du mois dernier, ils prévoyaient une baisse à seulement 5,00%. INCERTITUDES SUR LE CALENDRIER DE SEPTEMBRE 2024 Les économistes sont cependant divisés sur le niveau du taux d'escompte attendu fin septembre 2024: quinze d'entre eux l'ont évalué à 4,75% et une même proportion prévoit qu'il sera à 5,00%, huit ont prédit qu'il reculerait à 4,50%, quatre à 4,25% et un à 3,75%. Douze économistes ont dit s'attendre à ce qu'il reste à 5,25%. Les marchés financiers prévoient une baisse des taux de la BoE d'un quart de point à compter d'août 2024 avant une deuxième baisse en novembre. Près de 70% des économistes ayant répondu à une question subsidiaire, soit 14 sur 21, ont cependant déclaré que le risque le plus important concernant le calendrier de la première réduction de taux était que cette baisse ait lieu plus tard que prévu. Concernant les perspectives d'inflation, la croissance des prix devrait ralentir de manière significative, avec en moyenne un taux à 4,5% ce trimestre, puis à 4,1% le trimestre suivant. L'objectif de 2% de la BoE ne sera cependant pas atteint avant 2025. La médiane des prévisions donne une inflation moyenne à 7,4% cette année, puis 3,0% l'an prochain et 2,1% en 2025. S'agissant de la conjoncture économique, le produit intérieur brut (PIB) devrait avoir accusé au troisième trimestre une contraction, tandis qu'une stagnation est prévue sur le trimestre en cours, ce qui permettrait à la Grande-Bretagne d'échapper de peu à une récession technique. Sur l'ensemble de l'année, une croissance économique de 0,5% est prévue, avant un ralentissement à 0,4% l'an prochain. Les données officielles du PIB pour le troisième trimestre seront publiées vendredi. (Reportage Shaloo Shrivastava, version française Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)