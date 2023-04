Grande-Bretagne : Nouvelle offre des compagnies ferroviaires pour mettre fin aux grèves

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les compagnies ferroviaires britanniques ont proposé une nouvelle offre aux cheminots afin de mettre fin à un long conflit sur les salaires, a déclaré vendredi le groupe représentant l'industrie ferroviaire. Le réseau de transport britannique a été touché par une série de grèves qui a perturbé le trafic au cours des derniers mois, les travailleurs réclamant de meilleurs salaires pour faire face à l'inflation galopante. "Nous avons présenté une offre révisée équitable qui apporte des clarifications et des garanties importantes, notamment en ce qui concerne les conditions de travail de nos employés", a déclaré un porte-parole du Rail Delivery Group (RDG). Le syndicat national des Travailleurs du rail, de la marine et des transports (RMT) a dit examiner l'offre et n'avoir pas encore décidé de la suite à y donner. Un autre conflit salarial avec Network Rail, qui possède et exploite des voies et des infrastructures de signalisation, a été résolu le mois dernier après que le syndicat a déclaré que ses membres avaient voté en faveur d'une offre salariale améliorée. (Reportage Farouq Suleiman, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)