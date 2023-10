Grande-Bretagne : Metro Bank a rejeté plusieurs approches de Shawbrook, rapporte Sky News

Grande-Bretagne : Metro Bank a rejeté plusieurs approches de Shawbrook, rapporte Sky News













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La banque britannique Metro Bank a rejeté une série d'approches en vue d'un rachat par le spécialiste du crédit aux entreprises Shawbrook, dont une pas plus tard que sur la deuxième moitié de septembre, rapporte samedi Sky News. La chaîne de télévision a ajouté ne pouvoir dire si des discussions étaient en cours entre les deux entreprises. Le conseil d'administration de Metro Bank se réunira samedi sur un projet de refinancement de plus de 500 millions de livres sterling qui pourraient être annoncé lundi avant l'ouverture des marchés, ajoute Sky. Metro Bank et Shawbrook n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. L'action de la banque de taille moyenne a plongé jeudi sur des informations selon lesquelles elle tente de lever jusqu'à 600 millions de livres pour renforcer ses fonds propres. (Juby Babu à Bengalore, Gilles Guillaume pour la version française)