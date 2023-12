Grande-Bretagne: Les voitures autonomes pourraient circuler d'ici 2026

LONDRES (Reuters) - Les voitures à conduite autonome pourraient circuler sur certaines routes de la Grande-Bretagne d'ici 2026, a déclaré mercredi le ministre britannique des Transports, Mark Harper. Si les voitures dotées d'une technologie ne sont actuellement pas autorisées à circuler sur les routes britanniques, la législation du gouvernement sur les véhicules automatisés (AV) est en cours d'examen par le parlement. Un cadre juridique pour ces véhicules devrait être mis en place d'ici la fin de l'année 2024, a indiqué Mark Harper. "Probablement dès 2026, les gens commenceront à voir se déployer certains éléments de ces voitures dotées de capacités d'auto-conduite complètes", a affirmé Mark Harper sur la radio BBC. Les détracteurs de cette technologie, qui a été testée aux États-Unis, affirment que les véhicules peuvent provoquer des accidents. En Californie, les autorités de régulation ont ordonné à Cruise, la filiale de General Motors spécialisée dans les voitures sans conducteur, de retirer ses véhicules des routes de l'État après un accident survenu en octobre. Mark Harper estime que la technologie a le potentiel d'améliorer la sécurité routière. "Tout ce que j'ai vu sur les véhicules automatisés et les technologies de conduite autonome est très axé sur la sécurité des personnes", a-t-il déclaré. Dans le cadre de la législation annoncée en novembre, la Grande-Bretagne prévoit que les fabricants, et non les propriétaires des voitures autonomes, soient légalement responsables de tout accident. Le gouvernement a déclaré que le projet de loi protégera les utilisateurs et promouvra la sécurité dans l'industrie. (Reportage Sarah Young ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)