Grande-Bretagne: Les manifestants arrêtés en marge du couronnement ont été libérés

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La police britannique a libéré les militants antimonarchistes, dont le chef du groupe Republic, arrêtés samedi à Londres en marge du couronnement du roi Charles III, après plusieurs heures de garde à vue jugées disproportionnées. Graham Smith, 51 ans, a été arrêté alors que son groupe, Republic, avait prévu d'organiser la plus grande manifestation contre la monarchie de l'histoire. Les militants ont été libérés tard dans la soirée de samedi, après environ 16 heures de garde à vue, a précisé Republic. "Je suis maintenant sorti du commissariat de police (...) Ne vous y trompez pas. Le droit de manifester pacifiquement n'existe plus au Royaume-Uni", a déclaré Graham Smith sur Twitter. "On m'a dit à maintes reprises que le monarque était là pour défendre nos libertés. Aujourd'hui, nos libertés sont attaquées en son nom". La police a affirmé samedi qu'elle comprenait l'inquiétude du public à la suite des arrestations, mais qu'elle avait agi après avoir reçu des informations selon lesquelles les manifestants étaient déterminés à perturber le cortège royal. Le député britannique travailliste Wes Streeting, a refusé de commenter les arrestations en raison des enquêtes en cours mais il a déclaré que la police londonienne devra rendre des comptes quant à la proportionnalité de son approche. De son côté, la ministre de la Culture, Lucy Frazer, a affirmé sa confiance en la police qui, selon elle, a eu raison d'adopter une ligne plus stricte au regard d'un événement qui aurait pu soulever des questions de sécurité nationale. (Reportage Alistair Smout, version française Kate Entringer)