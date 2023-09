Grande-Bretagne: Les entreprises revoient à la baisse leurs prévisions d'inflation

LONDRES (Reuters) - Les entreprises britanniques ont revu à la baisse leurs anticipations d'inflation et le niveau de la hausse de leurs prix dans les 12 mois à venir, montre une enquête de la Banque d'Angleterre (BoE) publiée jeudi. Elles s'attendent désormais à ce que l'inflation des prix à la consommation décélère à 4,8% et que leurs prix augmentent de 4,9% dans un an, selon une enquête réalisée en août. Dans l'enquête de juillet, les entreprises prévoyaient respectivement une inflation à 5,4% et une hausse de leurs prix de 5,3%. Les perspectives des entreprises concernant la croissance des salaires sont restées inchangées, à 5,0%. (Reportage David Milliken, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)