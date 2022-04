Grande-Bretagne: Les députés vont voter sur Johnson et ses infractions au confinement

par Kylie MacLellan et Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - Les députés britanniques se prononceront par un vote jeudi sur l'opportunité d'une enquête parlementaire sur le Premier ministre, Boris Johnson, soupçonné d'avoir trompé le Parlement en niant à plusieurs reprises avoir enfreint les restrictions sanitaires liées au COVID-19.

Le chef du gouvernement s'est vu infliger une amende par la police de Londres la semaine dernière pour avoir participé à une fête d'anniversaire en son honneur en juin 2020 alors que tous les Britanniques étaient soumis à une interdiction stricte de toute réunion en intérieur.

L'opposition a réclamé sa démission en l'accusant d'avoir menti au Parlement lorsqu'il a affirmé l'an dernier que Downing Street, qui réunit sa résidence officielle et son lieu de travail, avait respecté toutes les règles en vigueur pendant la pandémie.

Lindsay Hoyle, le président ("speaker") de la Chambre des communes, a accédé mardi à la demande de l'opposition d'un vote sur l'opportunité de porter le dossier devant la commission des privilèges de la Chambre afin qu'elle ouvre une enquête.

Selon les règles qui régissent le fonctionnement des institutions britanniques, tromper sciemment le Parlement est une infraction qui justifie la démission de son auteur.

Il est toutefois très peu probable que la motion de l'opposition soit votée puisque Boris Johnson conserve le soutien d'une large majorité des députés conservateurs.

Si certains élus "tories" sont allés ces derniers mois jusqu'à suggérer sa démission, le déclenchement de la guerre en Ukraine a en effet resserré les rangs de la majorité autour du Premier ministre.

Boris Johnson, qui n'est pas exprimé devant les députés depuis l'annonce de l'amende le visant, devait s'adresser à eux à 15h30 GMT mardi pour présenter ses excuses concernant la violation des règles sanitaires.

Il a déjà déclaré qu'il n'avait pas réalisé que son comportement enfreignait ces règles et reconnu "humblement" que c'était bien le cas.

Selon une étude d'opinion réalisée par JL Partners auprès d'environ 2.000 personnes pour le quotidien The Times, 72% des Britannique ont une opinion défavorable du comportement du Premier ministre et 16% seulement une opinion positive. Le mot le plus souvent employé pour le qualifier est "menteur", précise-t-elle.

Le chef de file du Parti travailliste, Keir Starmer, a accusé Boris Johnson d'utiliser la guerre en Ukraine comme bouclier, une tactique qu'il a jugée "assez offensante".

"Il n'a pas seulement enfreint les règles, il a menti à l'opinion publique et il a menti au Parlement à ce sujet", a-t-il dit.

(Reportage Kylie MacLellan, James Davey et Andrew MacAskill, version française Augustin Turpin et Marc Angrand)