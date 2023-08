Grande-Bretagne: Les demandes d'asile en attente à un niveau record

LONDRES (Reuters) - Le nombre de demandes d'asile en attente d'une décision en Grande-Bretagne a atteint un niveau record au cours des 12 mois à fin juin, montrent les données officielles publiées jeudi. Le nombre total de demandeurs a également été le plus élevé depuis deux décennies avec 78.768 demandes d'asile déposées en Grande-Bretagne entre juillet 2022 et juin 2023, a déclaré le "Home Office", l'équivalent du ministère de l'Intérieur. C'est 19% de plus que l'année précédente, sur la même période. Les demandes d'asile en attente s'élèvent à un peu plus de 134.000, ou 175.457 si l'on inclut les personnes à charge. Ces chiffres accroissent la pression sur le Premier ministre Rishi Sunak, qui s'était engagé en décembre à résorber les dossiers encore non traités. Environ 80% des demandeurs attendent depuis plus de six mois. Rishi Sunak a fait de la lutte contre l'immigration clandestine une priorité avant les élections nationales prévues l'année prochaine, présentant son parti conservateur comme plus sévères sur la question que le parti travailliste de l'opposition, qui jouit d'une forte avance dans les sondages d'opinion. Afin de dissuader les migrants d'arriver en Grande-Bretagne, le gouvernement héberge des demandeurs sur des sites militaires désaffectés ou encore une immense barge. Le gouvernement avait également comme projet d'envoyer des dizaines de milliers de demandeurs d'asile au Rwanda, un projet finalement bloqué par la Cour d'appelle britannique, qui l'a jugé illégal. "C'est un bilan désastreux pour le Premier ministre et la ministre de l'Intérieur", a déclaré Stephen Kinnock, porte-parole du parti travailliste pour les questions d'immigration. "Avec un tel niveau de mauvaise gestion, il y a très peu de chances de réduire la facture exorbitante des chambres d'hôtel pour toutes les personnes laissées dans l'incertitude, qui coûte actuellement 6 millions de livres par jour au contribuable britannique." Le gouvernement a déclaré qu'au cours de l'année à fin juin, 23.702 décisions initiales ont été prises sur des demandes d'asile, soit une augmentation de 61% par rapport à l'année précédente. Parmi ces décisions, 71% ont accordé le statut de réfugié, de protection subsidiaire ou un autre type de statut. (Reportage Kylie MacLellan et Alistair Smout ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)