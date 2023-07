Grande-Bretagne: Les conservateurs de Sunak évitent une débâcle lors d'élections locales

Grande-Bretagne: Les conservateurs de Sunak évitent une débâcle lors d'élections locales













Crédit photo © Reuters

par Andrew MacAskill LONDRES (Reuters) - Le Parti conservateur du Premier ministre britannique Rishi Sunak a perdu deux sièges parlementaires stratégiquement importants, montrent les résultats communiqués vendredi, mais a conservé de manière inattendue l'ancienne circonscription de Boris Johnson - un revers pour l'opposition travailliste. Ces scrutins locaux, parmi les derniers en amont des élections législatives qui devraient avoir lieu l'an prochain, étaient considérés comme un indicateur des perspectives des deux principaux partis britanniques. Le siège laissé vacant dans la circonscription d'Uxbridge et South Ruislip, en banlieue de la capitale Londres, depuis la démission le mois dernier de Boris Johnson de son poste de député, a été conservé par le parti au pouvoir avec moins de 500 voix d'avance. Il s'agit d'un soulagement pour Rishi Sunak, qui évite ainsi de devenir le premier chef du gouvernement britannique à perdre trois élections locales sur une même journée depuis plus de cinq décennies. Entré en fonction en octobre dernier, Rishi Sunak, ancien banquier d'affaires et ex-ministre des Finances, tente depuis lors de rétablir la crédibilité des conservateurs après des mois de chaos économique, grèves à répétition et scandales politiques qui ont poussé Boris Johnson à quitter Downing Street. Liz Truss, qui a succédé à Johnson, a démissionné après seulement six semaines à cause de tourments économiques. Dans un contexte d'inflation persistante, de stagnation économique, de hausses d'impôts et des taux d'emprunt, entre autres, le Parti conservateur craignait de subir trois revers en autant de scrutins. Les deux sièges perdus jeudi soir l'ont toutefois été dans des circonscriptions traditionnellement favorables aux conservateurs: l'une dans une zone rurale du nord de l'Angleterre où ils avaient enregistré des résultats solides par le passé, et l'autre dans le sud-ouest, habituel bastion conservateur. Dans la circonscription de Selby et Ainsty, dans le nord, les travaillistes l'ont emporté avec 4.000 voix d'avance, un succès qu'ils ont présenté comme un revirement historique alors que les conservateurs s'y étaient imposés avec plus de 20.000 voix d'écart lors des dernières législatives. Les libéraux démocrates sont eux parvenus à remporter la circonscription de Somerton et Frome, où un autre député conservateur avait quitté son poste à la suite d'un scandale de harcèlement sexuel et d'usage de cocaïne présumés. Selon John Curtice, éminent analyste politique, il est peu probable au regard de ces résultats locaux que le Parti travailliste soit en mesure d'obtenir la majorité lors des prochaines élections législatives. La défaite du Labour à Uxbrige montre la "fragilité potentielle" du parti dans les urnes, tandis que les conservateurs, a-t-il ajouté, sont vulnérables dans les régions du sud de l'Angleterre. (Reportage Andrew MacAskill; version française Jean Terzian)