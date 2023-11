Grande-Bretagne: Les conducteurs de train prévoient une nouvelle série de grèves en décembre

Grande-Bretagne: Les conducteurs de train prévoient une nouvelle série de grèves en décembre













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les conducteurs de train du Royaume-Uni prévoient une nouvelle série de grèves en décembre dans le cadre d'un conflit prolongé sur les salaires et les conditions de travail, a annoncé jeudi le syndicat ASLEF. Il a indiqué que les conducteurs organiseraient un programme continu de grèves d'une journée dans 16 compagnies ferroviaires entre le 2 et le 8 décembre, et qu'ils refuseraient de faire des heures supplémentaires pendant neuf jours. "Nous sommes déterminés à gagner ce conflit et à obtenir une augmentation de salaire significative pour les conducteurs de train qui n'ont pas eu d'augmentation depuis 2019 alors que le coût de la vie a grimpé en flèche pendant cette période", a déclaré dans un communiqué Mick Whelan, secrétaire général de du syndicat. Le Rail Delivery Group (RDG), qui représente les opérateurs ferroviaires britanniques, a déclaré qu'une offre "juste et abordable" avait été faite, ce qui porterait le salaire de base moyen des conducteurs pour une semaine de quatre jours de 60.000 à 65.000 livres (74.266 euros). "Nous demandons instamment à la direction de l'ASLEF de faire confiance à ses membres, de rendre Noël à nos passagers et de mettre fin à ce conflit social préjudiciable", a déclaré un porte-parole de RDG. La semaine dernière, un autre syndicat ferroviaire, le RMT, a accepté de suspendre son programme de grèves si ses membres votent en faveur de l'offre d'une solution visant à résoudre le conflit. "Il est décevant que l'ASLEF s'en prenne aux entreprises du secteur public et de l'hôtellerie au début de la période des fêtes de fin d'année [...]. L'ASLEF devrait suivre les traces des autres syndicats ferroviaires et donner à ses membres un vote sur cet accord salarial équitable", a déclaré jeudi un porte-parole du ministère des Transports. (Reportage Muvija M et Kylie MacLellan ; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)