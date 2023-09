Grande-Bretagne : Les conducteurs de train annoncent de nouvelles grèves

LONDRES (Reuters) - Les syndicats des conducteurs de train britanniques ont annoncé vendredi deux nouvelles journées de grève, qui coïncideront avec la conférence annuelle du parti conservateur, au pouvoir. Depuis l'année dernière, les passagers britanniques sont confrontés à de graves perturbations dans leurs déplacements, les travailleurs du secteur des transports cherchant à obtenir de meilleurs salaires pour surmonter la crise du coût de vie entraînée par une forte inflation. L'ASLEF a déclaré que les conducteurs feraient grève le 30 septembre et le 4 octobre, et que les heures supplémentaires seraient interdites sur l'ensemble du réseau entre le 29 septembre et le 6 octobre. Le Rail Delivery Group (RDG), qui représente les opérateurs ferroviaires britanniques, a déclaré que le syndicat avait rejeté une "offre équitable et abordable" sans la soumettre à ses membres. "Nous demandons à la direction et à l'exécutif de l'ASLEF de reconnaître le défi financier très réel auquel l'industrie est confrontée", a déclaré le RDG dans un communiqué. Cette nouvelle action syndicale coïncidera avec la conférence annuelle organisée par les conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak à Manchester, dans le nord de l'Angleterre, du 1er au 4 octobre. (Reportage de Farouq Suleiman ; rédaction Sarah Young ; version française Mariana Abreu)