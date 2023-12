Grande-Bretagne : Les colons israéliens responsables de violences en Cisjordanie interdits de séjour

LONDRES, 14 décembre (Reuters) - Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, a annoncé jeudi que les colons israéliens responsables de violences à l'encontre de Palestiniens en Cisjordanie occupée seraient interdits de séjourner en Grande-Bretagne. "En prenant pour cible et en tuant des civils palestiniens, les colons extrémistes compromettent la sécurité et la stabilité des Israéliens et des Palestiniens", a déclaré David Cameron sur le réseau social X (ex-Twitter). Les attaques quotidiennes de colons en Cisjordanie occupée par Israël ont plus que doublé depuis l'attaque du 7 octobre par le Hamas, montrent les chiffres des Nations unies (Onu). "Israël doit prendre des mesures plus énergiques pour mettre fin à la violence des colons et demander des comptes aux auteurs de ces actes. Nous interdisons aux responsables de violences d'entrer au Royaume-Uni afin de nous assurer que notre pays ne puisse pas être un foyer pour les personnes qui commettent ces actes d'intimidation", a-t-il ajouté. David Cameron a également discuté de la question des interdictions de voyager avec son homologue américain la semaine dernière, a indiqué lundi Andrew Mitchell, ministre d'Etat rattaché au ministère des Affaires étrangères. Interrogé sur cette décision, le porte-parole du gouvernement israélien, Eylon Levy, a dit déplorer "toute violence extrémiste" lors d'une conférence de presse télévisée. "Il n'y a aucune excuse pour le vigilantisme ou le hooliganisme, et nous continuerons à insister pour que toute violence extrémiste soit traitée avec toute la force de la loi", a-t-il affirmé. Si l'attention internationale se concentre sur l'assaut transfrontalier et sur la guerre qu'Israël mène contre le Hamas à Gaza, les responsables européens ont également exprimé leur inquiétude croissante face à la montée de la violence à l'encontre des Palestiniens en Cisjordanie. En début de semaine, Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a déclaré qu'il proposerait des sanctions à l'encontre des colons israéliens responsables de violences contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée par Israël. Josep Borrell n'a pas précisé la nature de ces sanctions, mais des fonctionnaires européens ont indiqué qu'elles impliqueraient l'interdiction de se rendre dans l'Union européenne. Les colonies sont l'une des questions les plus controversées du conflit israélo-palestinien, qui dure depuis des décennies. Elles sont construites sur des terres conquises par Israël lors de la guerre de 1967, mais que les Palestiniens souhaitent conserver pour créer un futur État indépendant. Les colonies sont considérées comme illégales par la plupart des pays, mais elles n'ont cessé de s'étendre au fil des ans. (Reportage Kylie MacLellan, avec la contribution de Dan Williams à Jérusalem ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)