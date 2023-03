Grande-Bretagne : Les autorités en contact sur le sort de Credit Suisse

LONDRES (Reuters) - Le ministre britannique des Finances Jeremy Hunt et le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey sont en contacts réguliers ce week-end concernant le sort de Credit Suisse, a déclaré une source au fait du dossier. D'autres sources ont rapporté à Reuters samedi qu'UBS envisageait un rachat de Credit Suisse, malmenée en Bourse depuis l'annonce de son principal actionnaire de ne pas renflouer la banque. Les porte-parole du Trésor et du ministère britannique des Finances n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire. Un porte-parole de l'autorité de régulation prudentielle de la Banque d'Angleterre (BoE), qui supervise les banques, s'est refusé à tout commentaire. Le Royaume-Uni est un important marché pour la banque suisse, dont l'entité britannique dispose de 60 milliards de dollars d'actifs pondérés en fonction des risques, une mesure du risque, selon les derniers documents déposés par le groupe. Aux Etats-Unis, les actifs pondérés en fonction des risques de Credit Suisse sont évalués à 44,6 milliards de dollars. (Reportage Sinead Cruise, avec Stefania Spezzati; rédigé par Elisa Martinuzzi; version française Claude Chendjou)