Grande-Bretagne: Les achats hors taxes vont être réintroduits pour les visiteurs étrangers

LONDRES (Reuters) - La Grande-Bretagne va rétablir l'exonération de la TVA pour les visiteurs étrangers afin de stimuler le secteur de la vente au détail, a déclaré vendredi le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng.

"La Grande-Bretagne accueille des millions de touristes chaque année, et je veux que nos rues et nos aéroports, nos ports et nos centres commerciaux en ressentent les avantages économiques. Nous avons donc décidé d'introduire des achats sans TVA pour les visiteurs étrangers", a-t-il déclaré au Parlement lors de la présentation d'un mini-budget.

Une exonération mise en place précédemment avait été supprimée à la fin de l'année 2020. Kwasi Kwarteng a aussi déclaré que le gouvernement allait dématérialiser le système en s'appuyant sur le numérique pour remplacer le papier. "Et cela sera mis en place dès que possible", a-t-il dit.

Linda Ellett, responsable britannique des marchés de consommation, de la vente au détail et des loisirs chez KPMG, a déclaré que cette mesure renforcerait la compétitivité du Royaume-Uni et son attractivité vis-à-vis des visiteurs internationaux.

"C'est d'autant plus important que nous cherchons à trouver des moyens de créer de la croissance économique, de ramener le tourisme international à des volumes pré-pandémiques et de résister à l'inflation croissante", a-t-elle déclaré.

(Reportage James Davey, version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)